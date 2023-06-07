Запасливая жительница Карелии вынесла из магазина спиртное и средство для полости рта

Сотрудники Росгвардии задержали несколько человек, подозреваемых в магазинных кражах.

Вечером 7 июня в сетевом магазине Сегежи сработала сигнализация, сообщили в Росгвардии Карелии.



Работники торговли пояснили росгвардейцам, что неизвестный взял с прилавка две бутылки коньяка стоимостью свыше тысячи рублей и спрятал их в рюкзак приятеля.



После мужчины удалились. Вскоре силовики задержали нарушителя, им оказался 38-летний местный житель. Задержанного передали следственно-оперативной группе.

Еще один инцидент произошел в ночь на 8 июня. 37-летняя петрозаводчанка похитила спиртное и средство для ухода за полостью рта стоимостью около тысячи рублей.



Когда ее задержали, выяснилось, что женщина находится в розыске. Сотрудники Росгвардии передали ее полиции.