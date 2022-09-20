Запасникам из Карелии запретили выходить в отпуск

Артур Парфенчиков подписал Постановление, в котором указывается необходимость приостановки предоставления отпусков работникам, находящимся в запасе.
Глава региона подписал Постановление правительства, в котором, помимо прочего, предписывается руководителям исполнительных органов Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований республики, а также руководителям организаций:
«Приостановить предоставление отпусков работникам, пребывающим в запасе».
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