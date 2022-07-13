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Запасы иностранных автомобилей в России подходят к концу

Новости. Экономика
20:30, 23 Июля 2022
фото: © РИА Новости / Михаил Киреев

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Эксперт считает, что запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев.

Запасов иностранных автомобилей в России хватит на 3-6 месяцев, они подходят к концу. Об этом заявил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто, передает Лента.ру.

При этом он подчеркнул, что позиции других производителей активно замещает Китай. Кроме того, в Калининграде продолжают собирать корейские машины.

«Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3-6 месяцев. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — спрогнозировал эксперт.

Моржаретто напомнил, что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практические не поставляются.

Министр финансов Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума в июне предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили Lada. «Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на Lada», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Силуанов может поднять этот вопрос на совещании у Владимира Путина.

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