Запасы крови заканчиваются на станции переливания в Петрозаводске

Служба крови Карелии вновь приглашает доноров всех групп.

На 6 сентября станция переливания остро нуждается в донорах О(I) Rh(+/-) , А (II) Rh(-), B (III) Rh (+/) и АВ (IV) Rh (-) групп, недостаточно крови и А (II) Rh(+), АВ (IV) Rh (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Кроме того, 21 сентября с 9.00 до 12.00 сотрудники Республиканской станции переливания крови будут проводить прием доноров Кондопожской ЦРБ, пишут в паблике учреждения.

Предварительная запись по телефонам станции : 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 14.00 до 15.00 в рабочие дни.