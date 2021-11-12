Запасы крови заканчиваются на станции переливания в Петрозаводске

Накануне новогодних праздников служба крови Карелии ждет доноров всех групп.

На 27 декабря станция переливания Петрозаводска остро нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Напомним, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 января на станции выходные дни: приема доноров нет. Но 3 и 5 января доноров будут ждать с 8 до 12 часов.