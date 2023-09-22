Запертая на балконе собака мешала спать целому району Петрозаводска

Хозяева заперли собаку на балконе на всю ночь.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» рассказали о том, что в ночь на 24 сентября владельцы квартиры в одном из домов во Вьюжном проезде заперли на балконе свою собаку.



«Собачка заперта на балконе, скулит, лает, бьется в истерике, рвется в дом. Впустите ребенка домой! Район весь не спит», — сообщили жители Древлянки.



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