Запись в первые классы в школы Карелии начнется с 1 апреля

Глава Минобразования республики Роман Голубев рассказал о порядке записи в первые классы.

Кампания по набору в первые классы стартует 1 апреля. Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев ответил на своей странице в соцсети на часто задаваемые вопросы от родителей будущих первоклассников.

В какую школу можно подать заявление?

— Каждая школа закреплена за конкретными территориями. Запись детей, проживающих на этих территориях, будет вестись в первую очередь: она начнётся с 1 апреля и завершится 30 июня. Для остальных ребят — с 6 июля по 5 сентября на свободные места.

Как подать заявление в выбранную школу?

— Подать заявление можно лично в школу, заказным письмом с уведомлением о вручении или на электронную почту школы. Кроме того, в ряд школ Петрозаводска можно будет подать заявление через региональный портал Госуслуг. Их список будет опубликован до конца этой недели после завершения нагрузочного тестирования портала.

Какие документы нужно прикладывать к заявлению?

— К заявлению о приеме в школу родителю или законному представителю необходимо приложить ряд документов. Оригиналы документов нужно обязательно принести с собой при посещении школы.

Какие льготы при зачислении существуют?

— Правом на первоочередное зачисление в школу обладают дети, чьи родители работают в ряде организаций. Преимущественное право на зачисление предоставляется детям, чьи братья и сестры уже обучаются в выбранной школе.

Роман Голубев напомнил, что вся актуальная информация должна быть размещена на сайтах школ и органов местного самоуправления.

Перечень документов и список льготных категорий граждан можно найти здесь.

Напомним, в прошлом году были введены новые правила приема в первые классы. Но в Петрозаводске родители вновь заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу.