Заплатить за обучение маткапиталом в упрощенном порядке можно в 16 техникумах Карелии: список

Отделение Пенсионного фонда по Карелии заключило соглашение с 16 учреждениями среднего профессионального образования, которые в качестве платы за обучение принимают средства материнского капитала.

Об этом сообщила пресс-служба ОПФР.

"Родителям, желающим направить материнский капитал на профессиональное обучение ребенка, больше не нужно представлять в ПФР копию договора с образовательной организацией об оказании платных услуг. Это возможно, если между заведением, где учится ребенок, и отделением ПФР заключено соглашение об информационном обмене. Процедура направления маткапитала в этом случае будет максимально простой: нужно только подать заявление в ПФР через портал госуслуг. Остальную информацию Пенсионный фонд запросит самостоятельно", - говорится в сообщении.

Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, после рождения которого выдан сертификат, исполнится три года (кроме дошкольного образования). Средства разрешается использовать на обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на дату начала обучения ему еще не исполнилось 25 лет. Образовательная организация при этом должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Полный перечень учреждений образования, с которым заключены договоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".