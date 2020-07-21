Заплыв на открытой воде пройдет в Кижи

В субботу 8 августа состоится заплыв на открытой воде "Кижи SWIM 2.0.",сообщили в Минспорта Карелии.

На территории музея-заповедника острова Кижи состоится второй заплыв на открытой воде "Кижи SWIM". ½, 1, 2 и 3 морские мили будут доступны тем, кто готов испытать себя в заплывах.

Старт соревнований будет организован в Кижской гавани, затем участники поплывут в Кижских шхерах Онежского озера мимо вековых реликвий деревянного зодчества.

Помимо заплывов спортсменов ждет экскурсионная программа "Шедевры острова Кижи", памятные сувениры и, конечно, незабываемые эмоции.

На мероприятие уже зарегистрировались участники из шести регионов России. В 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией соревнования пройдут без участия пловцов из других стран.

Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте мероприятия https://kareliasport.ru/kizhiswim.