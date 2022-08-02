Заплыв по Онежскому озеру прошел при дожде и ветре, лучшей на дистанции 5 км стала сотрудница Segezha Group  

При поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Карелии прошли масштабные плавательные соревнования Swimcup Онего в акватории Онежского озера.

Спортсмены со всей России приехали на заплыв Swimcup Онего. Около двухсот спортсменов покоряли Онежское озеро на дистанциях от 1000 до 10000 метров. В этом году участников вдвое больше, чем в прошлом году. Самому младшему - 14 лет, самому старшему - больше 60-ти.

Стартовали участники от причала в районе Центра активного отдыха «Ялгора» в Прионежском районе. Здесь развернулся большой лагерь для пловцов и их болельщиков. Попробовать свои силы на непредсказуемом Онего, мечтают, как яхтсмены, так и пловцы. Евгений Леонов, организатор заплыва отмечает, что среди участников заплыва на открытой воде были сильные пловцы, которые приехали выигрывать. И все же большая же часть участников Swimcup Онего популяризируют здоровый образ жизни, плывут ради личных результатов и для достижения новых целей. Атмосфера спортивного мероприятия близка к праздничному, поэтому и участников становится больше, отмечает Е.Леонов, который сам занимается плаванием и различными цикличными видами спорта. Именно поэтому два года назад при активной поддержке энтузиастов, спонсоров, в том числе Segezha Group, у спортивной Карелии появился новый спортивный бренд - Swimcup Онего.

В дни проведения соревнований, 30-31 июля погода не очень благоприятствовала спортсменам. Сильный ветер, дождь испытывали пловцов на прочность. И тем не менее, никто из зарегистрированных участников не отказался выйти на старт. Все преодолели свои заявленные дистанции.

Трое сотрудников лесопромышленного холдинга Segezha Group показали хорошие результаты. Алексей Окин, руководитель направления по закупкам Управления цепочкой поставок и Мария Воробьева, руководитель направления по мультимодальным перевозкам дирекции по логистике плыли дистанцию «ультра 10 000». Ольга Антипина, ведущий специалист по закупкам дирекции по закупкам на дистанции «ультра 50000» показала самый лучший результат – 01:50:35.15. Среди всех 21 участников данной категории (мужчины и женщины) стала «девятой». И «первое» место в абсолютном зачете среди женщин.

Организаторы мероприятия надеются, что заплыв Swimcup Онего станет одной из визитных карточек Карелии.