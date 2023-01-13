Заповедник в Карелии вошел в топ-5 самых посещаемых в России

В Минприроды России составили рейтинг самых посещаемых федеральных особо охраняемых территорий за 2022 году.

Карельский заповедник «Кивач» стал четвертым по популярности среди всех заповедников России – в 2022 году его посетило более 200 тысяч человек. Такие данные правительство республики со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

По данным ведомства, прошлый год стал переломным в части развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях – буквально за год турпоток вырос почти на 40%, почти 14 млн человек посетило ООПТ федерального значения.

Самым популярным национальным парком в минувшем году стал Кисловодский (Ставропольский край). Его посетили 5,3 миллиона туристов. А самым популярным заповедником страны стал Кавказский заповедник в Краснодарском крае – он принял 552 тысячи человек. Второе место среди заповедников занял Ялтинский горно-лесной заповедник в Республике Крым, где побывали 273 тысячи человек. На третью строчку рейтинга поднялся Дагестанский заповедник, красоту которого в прошлом году увидели 220 тысяч человек. На четвертом месте в рейтинге самых популярных заповедников года расположился карельский заповедник «Кивач» с количеством туристов 219 тысяч человек. Замыкает пятерку лидеров подмосковный Приокско-Террасный заповедник, который посетили 120 тысяч туристов.

Природный заповедник «Кивач» – один из старейших заповедников России и самый первый в Карелии. Заповедник был создан в 1931 году для охраны природы русского севера. С его появления началось активное формирование природно-заповедного фонда Карелии, напомнили в правительстве республики.