Заповедные леса парка "Водлозерский" в Карелии могут попасть под вырубку

Лесопромышленнику захотелось рубить деревья в биосферном резервате ЮНЕСКО.

Почти 30 лет назад на севере России появился национальный парк "Водлозерский", который в 2001 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Решение федерального правительства позволило сохранить от промышленного освоения уникальный природный комплекс, расположенный в бассейне озера Водлозера и реки Илексы – на территории Карелии и Архангельской области.

Достаточно сказать, что площадь нетронутой тайги Водлозерья, которую удалось спасти от вырубки, превышает площадь всех лесов Западной Европы. Однако этот огромный таежный массив, ставший не только российским, но и мировым лесным наследием, по-прежнему возбуждает аппетит лесозаготовителей.

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