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Запрет экспорта пиломатериалов подорвет лесную промышленность Карелии, заявили в Минприроды

Новости. Экономика
10:54, 11 Июня 2021
фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство природных и ресурсов и экологии Карелии выступило против обсуждаемой в правительстве России идеи запретить экспорт пиломатериалов для снижения цен на внутреннем рынке.

Об этом сообщил первый заместитель министра Алексей Павлов на заседании профильного парламентского комитета. По его словам власти Карелии поддерживают обращение Государственного Совета Республики Коми к правительству РФ с просьбой отказаться от планов запрета экспорта.

Ранее Минпромторг России заявил, что прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, которые являются «существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации». В отношении таких товаров в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. По мнению российских властей, это будет стимулировать поставки на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. 

Замглавы Минприроды Карелии с этим не согласен.

«93% наших пиломатериалов после глубокой обработки экспортируются. Экспортируются практически в более 20 стран мира. И вся экономика лесопромышленного комплекса как раз построена на этом… Введение данных мер, которые бы ограничили экспорт уже обработанных пиломатериалов может действительно подорвать лесопромышленный комплекс таких субъектов Северо-Запада как Республика Коми и Республика Карелия», — сказал Павлов.

Что он думает о росте цен на пиломатериалы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-11 12:59:18
Без московских денег вы ничего не можете, самобытные наши, - сказал кот-экономист и плановик по совместительству.
театральный критик
2021-06-11 11:09:55
Путин знает ?
Изя
2021-06-11 11:16:45
театральный критик, пока нет. только Байден .))))
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