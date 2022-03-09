Запрет на продажу наличной валюты банками привел к появлению в России теневого валютного рынка

Многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты появились в соцсетях в первые две недели марта.

Зарождающий черный валютный рынок изучила газета «Коммесантъ»

По сведениям издания, в разных городах появляются группы в соцсетях, где люди обмениваются информацией о том, сколько у кого есть валюты, по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты человеку необходимо и сколько он готов заплатить. Ценник достигает 200 руб. за доллар или евро.

Правоохранительные органы считают такие сделки противоречащими закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Незаконной считается покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков. Операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, в зависимости от степени тяжести могут привести к крупным штрафам и уголовной ответственности.

«За незаконные валютные операции предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Таким образом, нарушители могут потерять всю валюту, которые обменивают на черном рынке», — поясняет адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.

Деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и месседжерах может подпасть под уголовную ответственность по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность», при наличии отягчающих обстоятельств предусматривает до семи лет лишения свободы).

«Несмотря на то что граждане по закону не могут иметь лицензии на осуществление операций по обмену валюты, статья в определенных случаях может быть применима и к ним, а не только к руководителям юрлиц», — пояснил собеседник издания.