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Запрет на регистрацию жилья заставил жителя Карелии выплатить долг по кредиту

Новости. Общество
17:40, 18 Января 2022
фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

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Приставы Кондопожского района смогли заставить местного жителя выплатить более 100 тысяч задолженности, сообщили в УФССП Карелии.

Сводное исполнительное дело на общую сумму 117 тысяч рублей находилось в отделени судебных приставов Кондопожского района. Местный житель задолжал по кредитным и налоговым платежам.

Должник нигде официально не работал, однако за ним числилась недвижимость — квартира и доля в доме. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрацию в отношении помещений. Должнику вручили требование о предоставлении доступа для составления акта описи ареста.

Житель района планировал продать недвижимость, поэтому поспешил оплатить задолженность полностью.

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