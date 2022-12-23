Запрет на туристические поездки из России в Финляндию не избавит от пробок на границе

Погранслужба Финляндии прогнозирует эпизодические пробки на границе с Россией во время новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на финское издание Yle.
«Эпизодически, да, [пробки возможны], но вероятность длительных заторов мала», — цитирует Yle руководителя Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Кукконена.
Согласно прогнозам ведомства, ежедневный трафик на МАПП Ваалимаа составит 3-5 тыс. пересечений, в Нуйямаа 1-1,5 тыс., в Иматра — около 1 тыс. Это значительно выше, чем во время пандемии коронавируса (когда число пересекавших границу на рубеже года иногда измерялось десятками человек), но меньше допандемийных значений (5,4 тыс. — Ваалимаа и 3-3,5 тыс. — Нуйяма).
Поскольку въезд в Суоми с туристическими целями для россиян закрыт, финским пограничникам приходится тщательнее проверять документы граждан, пересекающих границу. «На проверку оснований [для въезда] требуется больше времени, чем обычно», — отметил Кукконен.
Кроме студентов и россиян, имеющих гражданство Финляндии или работу в стране, в Суоми въезжают граждане РФ для транзита через аэропорт Хельсинки-Вантаа в страны за пределами Шенгена. «По приблизительным подсчетам, их около 5%», — отметил представитель Погранслужбы.
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