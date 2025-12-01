Запрет выхода на лед введен почти на всей территории Карелии

С сегодняшнего дня в Карелии введены запреты на выход на лед водоемов во всех муниципальных образованиях республики, кроме Питкярантского муниципального округа.
Единственным исключением стал Питкярантский муниципальный округ, где запрет начнет действовать с 12 декабря.
Госкомитет Карелии по безопасности и жизнедеятельности напоминает основные правила, которые призывают соблюдать:
— Не выходить на лед тоньше 10 см;
— Проверять прочность льда только пешней или палкой, а не ногой;
— Обходить участки с заснеженным и матовым льдом;
— Не оставлять детей без присмотра у водоемов;
— Иметь при себе средства самоспасания (жилет, спасательный круг и подручные плавучие предметы - прим. автора).
Запреты связаны с периодом формирования ледового покрова (до толщины в 10 см), когда он еще не набрал достаточную прочность и выход на него представляет прямую угрозу для жизни.
Напомним, 1 декабря в Петрозаводске запретили выходить на лёд.