В Петрозаводске запретили на ночь парковать автомобили на Древлянке и в центре

На Древлянке и в центре города в ночь на субботу будет работать снегоуборочная техника.
Паблик Госавтоинспекции Петрозаводска традиционно опубликовал список улиц, где в ночь на субботу, 25 января, запретили парковать автомобили:
— чётная сторона Березовой аллеи,
— чётная сторона улицы Попова,
— чётная сторона улицы Куйбышева.
На этих улицах планируется уборка снега с применением техники.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под ними.
Автомобили нарушителей, мешающие работе снегоуборочной техники, отвезут на штрафстоянку, предупредили в источнике.
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