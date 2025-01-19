В Петрозаводске запретили на ночь парковать автомобили на Древлянке и в центре

На Древлянке и в центре города в ночь на субботу будет работать снегоуборочная техника.

Паблик Госавтоинспекции Петрозаводска традиционно опубликовал список улиц, где в ночь на субботу, 25 января, запретили парковать автомобили:

— чётная сторона Березовой аллеи,

— чётная сторона улицы Попова,

— чётная сторона улицы Куйбышева.

На этих улицах планируется уборка снега с применением техники.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под ними.

Автомобили нарушителей, мешающие работе снегоуборочной техники, отвезут на штрафстоянку, предупредили в источнике.