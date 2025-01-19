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Запретившая российские СМИ Финляндия пожаловалась на их влияние

Новости. Общество
18:05, 25 Января 2025
фото: © Joakim Honkasalo / unsplash

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Правительство Финляндии пожаловалось на информационное влияние российских СМИ.

Правительство Финляндии впервые выпустило обзор о «влиянии РФ» и пожаловалось в нем на информационное влияние российских государственных СМИ в стране, несмотря на то, что закрыла к ним доступ, пишет РИА Новости.

Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. 

«Российские государственные СМИ — ключевой канал влияния для России. Поскольку Россия не имеет прямого доступа к финской информационной среде, влияние зачастую основано на том, что содержание информационного воздействия распространяется на аудиторию Финляндии через социальные и традиционные медиа», — говорится в обзоре. 

Обзор о «влиянии России» финское правительство опубликовало впервые. В нем описывается, как в Финляндии видят позицию России относительно вступления Финляндии в НАТО, поддержки Украины и ухудшения ситуации с безопасностью в Балтийском море. При этом авторы обвинили  российские СМИ в попытках подорвать доверие Европы и Финляндии к НАТО. 

Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. 

В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских С. И. Бывший в то время главой дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.

Евросоюз в 2024 году принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы «Россия сегодня», включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT), отмечает информагентство.

 

 

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