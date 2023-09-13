Запретом выбрасывать мусор в Карелии медведей хотят отвадить от кладбищ

Власти Кондопожского района запретили жителям пользоваться мусорными контейнерами на кладбище.

В официальном паблике Кондопожского района появился необычный призыв к местным жители и гостям города бумажников.

Так, администрация Кондопожского района сообщила, что участились случаи выхода медведей на кладбища.

В связи с этим власти района запретили выбрасывать что-либо в мусорные контейнеры, установленные в местах вечного упокоения.

«Обращаем внимание жителей на недопустимость складирования бытового мусора и пищевых отходов в контейнеры, расположенные на городских и сельских кладбищах», — написали власти Кондопожского района.