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Запретом выбрасывать мусор в Карелии медведей хотят отвадить от кладбищ

Новости. Общество
15:10, 14 Сентября 2023
фото: © Администрация Кондопожского муниципального района /ВК

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Власти Кондопожского района запретили жителям пользоваться мусорными контейнерами на кладбище.

В официальном паблике Кондопожского района появился необычный призыв к местным жители и гостям города бумажников.

Так, администрация Кондопожского района сообщила, что участились случаи выхода медведей на кладбища.

В связи с этим власти района запретили выбрасывать что-либо в мусорные контейнеры, установленные в местах вечного упокоения.

«Обращаем внимание жителей на недопустимость складирования бытового мусора и пищевых отходов в контейнеры, расположенные на городских и сельских кладбищах», — написали власти Кондопожского района.

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