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«Запреты не работают»: жители Сегежи пожаловались на свалку из покрышек

Новости. Благоустройство
10:04, 10 Ноября 2024
фото: © Сегежа online... / VK

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Горожане возмущены отсутствием контейнеров для старых шин.

Жители Сегежи пожаловались в соцсети на свалки из покрышек. Об этом сообщили в паблике Сегежа online…

Горожане отметили, что свалка из покрышек растет на улице Владимирской, 8. Кроме того, аналогичная ситуация возникла на улице Ленина, 19А.

«Вы же должны понимать, что пока не будет установлено место сбора покрышек, ваши ЗАПРЕТЫ на свалку их на городских помойках не работают. В городе не один шиномонтаж, и не первый день работают. Автомобилей много. Надо что-то решать!», — обратились горожане к администрации города.

Ранее мы писали о том, что Карельский оператор ответил на возмущение петрозаводчан по поводу горы покрышек рядом с детским садом в карельской столице.

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