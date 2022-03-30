Zara и Bershka хотят вернуться в Россию

Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию.

Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению агентства EFE, руководство холдинга отслеживает развитие ситуации после начала российской военной спецоперации и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы.

В России у Inditex было 500 магазинов, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности под предлогом неспособности «обеспечить непрерывность осуществления операций».

Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах мира.

Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull& Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.