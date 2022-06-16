Заработки военных на Украине зависят, в том числе от «результативности», заявил военком Петрозаводска

Сколько смогут заработать участники спецоперации на Украине, рассказал военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик.

Эта тема обсуждалась сегодня на совещании в администрации Петрозаводска.

«Они будут получать денежное довольствие как военнослужащие контрактной службы. Рядовой первого разряда, то есть самый низкооплачиваемый рядовой состав получает в пределах где-то 30 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, будет выдаваться от министерства обороны материальная помощь 70 тысяч рублей. Кроме этого, правительством Республики Карелия в настоящий момент завершается принятие решения по выдаче одноразовой материальной помощи в размере от 150 до 200 тысяч. Подразумевается, что те, кто заключат контракт на полгода, получат премию 150 тысяч, а те, кто на год, — 200 тысяч. Это будет одноразовая премия. После убытия их в район боевых действий, денежное довольствие будет составлять от 300 тысяч рублей и выше. Тут все очень много зависит и от должности, от звания, от участия в боевых действиях и от результативности. Результативность — это поражение целей противника… То есть в среднем военнослужащий, который принимает участие в боевых действиях, будет получать в месяц до полумиллиона рублей. Но, я считаю, на мой взгляд, даже не это главное для тех, кто примет решение об участии в боевых действиях. Главное — после их возвращения выдается удостоверение участника боевых действий. Как участники боевых действий они будут иметь массу социальных гарантий. Из них основные — это ежемесячные выплаты 3480 рублей, 50% оплаты коммунальных услуг, ну и очень много других льгот, которые положены участникам боевых действий…», — рассказал Кудрик.

Кто может поехать на Украину, читайте в статье «Родина приказывает, надо ехать».