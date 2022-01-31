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Заражение омикрон-штаммом коронавируса может привести к потере голоса

Новости. Общество
22:30, 31 Января 2022
фото: © unsplash

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Отоларинголог рассказал об опасном последствии «Омикрона» для голоса.

Штамм коронавируса «Омикрон» может нанести необратимый урон по голосовым связкам, что приводит к хрипоте или полной потере голоса. Об URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если задняя стенка глотки и небные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже в гортаноглотку, то ее слизистая оболочка находится под ударом, и голос действительно может пропадать. Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает», — сказал Владимир Зайцев.

«Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам», — предупредил врач.

Зайцев также назвал категории людей, которым особенно нужно заботиться о своем горле. «Есть люди с голосовым аппаратом от природы более восприимчивым и уязвимым к этим явлениям. Именно поэтому такой категории людей нужно бояться „Омикрона“. Если миндалины были удалены, то защитника на уровне глотки уже нет. Это, прямо скажем, плохо. По задней стенке глотки бьют сухой воздух, смог и вирусные инфекции», — сообщил доктор.

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