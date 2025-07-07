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Зарека и Голиковка переходят на современное теплоснабжение

Новости. Общество
11:35, 10 Июля 2025
фото: © Инна Колыхматова

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Завершено строительство новой теплосети, которая обеспечит стабильное отопление двух крупных районов города - Зареки и Голиковки.

Работы длились четыре года, а запуск объекта синхронизирован со строительством Лобановского моста.

Сегодня в Петрозаводске дан старт работе нового магистрального трубопровода, который соединяет Зареку и Голиковку. Как сообщает Инна Колыхматова, реализация этого масштабного проекта заняла четыре года.

На месте запуска побывал заместитель председателя комитета ЖКХ Илья Михачёв. Он отметил, что старый трубопровод, проходящий вдоль набережных Ла-Рошель и Лососинской, выработал свой срок и давно нуждался в замене. Новый участок теплосети выполнен из современных, устойчивых к износу материалов, что значительно повысит надежность теплоснабжения для десятков тысяч жителей.

В настоящий момент завершается демонтаж временной трубы. Вслед за этим «ПКС-Тепловые сети» приступят к восстановлению благоустройства в парке вдоль Лососинки. Эту задачу поручено держать на контроле комитету ЖКХ.

Важно отметить, что модернизация теплосети была согласована со строительством нового Лобановского моста. Работы по возведению переправы идут с опережением графика, и уже в ноябре планируется начало приёмки объекта.

Одновременно администрацией города рассматривается варианты организации общественного транспорта на обновлённом маршруте. Троллейбусы №3 вернутся на привычный путь, а также обсуждается запуск по мосту троллейбусов №2 и №5. Вопрос будет решаться с учётом потребностей горожан.

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