Зарплата чиновников в Карелии в 2017 году росла быстрее средней по республике

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Средняя номинальная начисленная зарплата государственных служащих региональных органов власти в Карелии в 2017 году достигла 47,9 тыс. рублей.
По данным Карелиястата, это на 7,9% больше, чем в 2016 году.
Темпы роста зарплат региональных чиновников были выше, чем у остального населения.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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