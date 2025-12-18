Зарплата курьеров в России выросла почти до 150 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России в 2025 году достигла 146 тысяч рублей, что на 26% выше, чем годом ранее.

При этом сами соискатели в резюме указывают ожидаемый доход почти в три раза ниже — в среднем 53,5 тысячи рублей, свидетельствуют данные исследования hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В 2025 году медианная (делит всю совокупность зарплат ровно пополам: 50% работников получают меньше этой суммы, а другие 50% — больше — прим. автора) предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей.

Предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для курьеров: 146 тыс. руб. За год оплата труда в этой сфере выросла на 26% (с 116,2 тыс. руб. в 2024 г.). При этом в резюме курьеры указывают желаемую зарплату в среднем 53,5 тыс. руб.

Также количество вакансий для курьеров в 2025 году увеличилось на 15%. В наибольшей массе они открываются для сотрудников служб доставки в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в России в 2025 году составляет 80,8 тыс. рублей. Таким образом, рынок труда для курьеров демонстрирует значительный рост как по уровню оплаты, так и по количеству предложений, существенно опережая ожидания самих соискателей.

Ранее мы сообщали, что курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей.