Зарплата социальных работников в Карелии в 2022 году вырастет до 41,5 тыс. рублей

Министерство социальной защиты Карелии планирует в 2022 году повысить среднюю зарплату работникам, которые подпадают под «майские указы» президента России, до среднереспубликанского уровня.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике глава Минсоцзащиты Ольга Соколова.

«По указным категориям, которые есть в нашей отрасли, запланирован (рост зарплаты — прим. ред.) исходя из размера 41500», — сказала руководитель министерства.

Она пояснила, что эта сумма соответствует среднему размеру зарплаты по Карелии, который должен быть достигнут в 2022 году согласно прогнозу Минэкономразвития.

Согласно «майским указам» президента России, зарплата определенных категорий работников бюджетных организаций, должна равняться или превышать средний уровень заработной платы в том или ином субъекте Федерации.