890x80
Реклама
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на "удаленку"
Сегодня 00:05
Сохранить Курган для всех горожан 22
18.01.2022 14:46

Зарплатные ожидания жителей Карелии при трудоустройстве стали зависеть от QR-кодов

Новости. Общество
11:58, 19 Января 2022
фото: © Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

Новости партнеров

Жители Карелии, у которых есть QR-коды, при устройстве на работу претендуют на зарплату выше, чем кандидаты без прививок.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных жителями Карелии в январе 2022 года. Их опубликовало рекрутинговое агентство HeadHunter.

Соискатели с QR-кодами или сертификатами о вакцинации запрашивают зарплату, в среднем, на 5 тыс. рублей выше, чем те, кто не может подтвердить наличие иммунитета от коронавируса.

Каждый третий претендент с QR-кодом хочет получать зарплату не менее 60 тыс. рублей, еще 18% — 80 тыс. рублей, а 10% таких соискателей ожидают зарплату от 100 тыс. рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-01-19 12:18:13
Хотеть не вредно, вредно не хотеть :)
Неравнодушный
2022-01-19 12:10:03
Понятное дело, сверхлюди всё-таки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 37
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 51
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 22
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»