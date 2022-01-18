Зарплатные ожидания жителей Карелии при трудоустройстве стали зависеть от QR-кодов

Жители Карелии, у которых есть QR-коды, при устройстве на работу претендуют на зарплату выше, чем кандидаты без прививок.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных жителями Карелии в январе 2022 года. Их опубликовало рекрутинговое агентство HeadHunter.

Соискатели с QR-кодами или сертификатами о вакцинации запрашивают зарплату, в среднем, на 5 тыс. рублей выше, чем те, кто не может подтвердить наличие иммунитета от коронавируса.

Каждый третий претендент с QR-кодом хочет получать зарплату не менее 60 тыс. рублей, еще 18% — 80 тыс. рублей, а 10% таких соискателей ожидают зарплату от 100 тыс. рублей.