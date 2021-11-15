Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализровало объявления, размещенные работодателями Северо-Западного федерального округа и составил топ-10 вакансий с зарплатами более 200 тыс. рублей.

В этом списке оказалась и одна вакансия в Петрозаводске.

Программисту-разработчику Net предлгают зарплату до 210 тыс. рублей в месяц на руки.

Ранее министерство экономического развития Карелии опубликовало прогноз социально-экономического развития республики на 2022–2024 годы, в котором приведены расчеты роста средней зарплаты населения.

Минэк считает, что средняя зарплата в республике 2024 году едва привысит 50 тыс. рублей.