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Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам

Новости. Общество
15:27, 12 Декабря 2021
фото: © ТАСС

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Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализровало объявления, размещенные работодателями Северо-Западного федерального округа и составил топ-10 вакансий с зарплатами более 200 тыс. рублей.

В этом списке оказалась и одна вакансия в Петрозаводске.

Программисту-разработчику Net предлгают зарплату до 210 тыс. рублей в месяц на руки.

Ранее министерство экономического развития Карелии опубликовало прогноз социально-экономического развития республики на 2022–2024 годы, в котором приведены расчеты роста средней зарплаты населения.

Минэк считает, что средняя зарплата в республике 2024 году едва привысит 50 тыс. рублей.

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Комментарии

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zanoza
2021-12-12 17:55:24
На заборе тоже написано, только никто не верит :) В объявлениях часто указывается завышенный размер оплаты труда, а на деле всё гораздо скромнее.
Изя
2021-12-12 18:34:45
zanoza, происки воеводы , скудоумие , так и прет из всех ведомств )) :)
кир
2021-12-12 18:33:07
zanoza, на подушечки к чаю хватает. Нечего ныть.
Hовый
2021-12-12 17:24:49
Бригадир должен быть с кулаками размером с чайник (с) :)
кир
2021-12-12 18:33:59
Hовый, так точно. :)
Ринат
2021-12-12 16:45:54
Только губеру и Ко , остальным работать надо и незатакие деньги .
кир
2021-12-12 15:39:17
Чужие деньги пофиг совсем.
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