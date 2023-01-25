Зарплату чаще всего повышают тем, кто и так неплохо зарабатывает: опрос в Петрозаводске

Повышения зарплаты чаще добиваются те, кто просят прибавку не менее чем на 20-30%, а более скромные просьбы работодатели оставляют без внимания.

Это следует из результатов опроса жителей Петрозаводска, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

Чаще всего отказывают тем, кто просит повышения на 5%. С прежними окладами остались 8 из 10 опрошенных.

Из тех, кто хочет прибавку в 20%, добивается своего каждый девятый.

Лучше всего просить повышения зарплаты сразу на 30%. Среди тех, кто рискнул заявить об этом работодателю, 38% получили желаемую прибавку.

Вместе с тем, более половины респондентов, просивших об индексации, не получили ничего.

Результаты опроса так же показывают, что на повышение зарплаты чаще могут рассчитывать те, кто имеет доход выше среднего. Низкооплачиваемым работникам как правило отказывают в индексации.

Кроме того, влияет пол и возраст. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (41 и 28% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения.