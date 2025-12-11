Зарплаты фотографов в Карелии выросли почти до 100 тысяч рублей

Эксперты «Авито Работы» назвали четыре самых высокооплачиваемых творческих профессии республики.
В период с сентября по ноябрь 2025 года средняя заработная плата фотографов в Карелии составляла 97 586 рублей, при этом число соответствующих вакансий выросло на 114%, а интерес соискателей — на 35%. К такому выводу пришли эксперты онлайн-платформы для поиска персонала «Авито Работа», изучив рынок труда республики.
— Такой рост связан с предстоящим предновогодним сезоном, с большим количеством проводимых мероприятий, фотосессий и коммерческих проектов, в которых активно задействованы фотографы, — объяснили аналитики.
На втором месте в списке высокооплачиваемых креативных профессий Карелии — модели, среднемесячный доход которых составил 84 444 рубля. Далее следуют администраторы творческих студий и пространств, в среднем зарабатывающие 69 032 рубля в месяц, и преподаватели творческих направлений, зарплаты которых увеличились до 68 054 рублей.
Напомним, Карелия попала в топ-5 регионов России по росту зарплат жителей в III квартале 2025 года.