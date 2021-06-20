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Зарплаты IT-специалистов, окончивших ПетрГУ, выше, чем у выпускников большинства вузов России

Новости. Общество
12:58, 21 Июня 2021
фото: официальный сайт ПетрГУ

Агентство по поиску работы и персонала Superjob составило рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах.

Петрозаводский госуниверситет занял 16 место в рейтинге.

В ходе исследования учитывались только те выпускники, которые получили работу в Москве. Их средняя зарплата составляет 100 тыс. рублей — на 10 тыс. больше, чем год назад.

Также при составлении рейтинга выяснилось, сколько выпускников, занятых в IT-отрасли, после окончания ПетрГУ уехали из Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-21 13:09:23
Как говорит кир - будут жить там, где работа есть
карел
2021-06-21 13:07:21
А в Карелии то что с ними стало ( выпускниками ?? чем заняты ? сколько из них работают ?
Гость
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