Зарплаты IT-специалистов, окончивших ПетрГУ, выше, чем у выпускников большинства вузов России

Агентство по поиску работы и персонала Superjob составило рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах.

Петрозаводский госуниверситет занял 16 место в рейтинге.

В ходе исследования учитывались только те выпускники, которые получили работу в Москве. Их средняя зарплата составляет 100 тыс. рублей — на 10 тыс. больше, чем год назад.

Также при составлении рейтинга выяснилось, сколько выпускников, занятых в IT-отрасли, после окончания ПетрГУ уехали из Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».