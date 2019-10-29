Зарубежные старообрядцы решили переехать в Россию после посещения Карелии и Дальнего Востока

Восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США получили гражданство РФ.

Старообрядцы планируют переехать в Приморье по госпрограмме по добровольному переселению в Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"Решение о вступлении в гражданство и переезде было принято по результатам ознакомительной поездки старообрядцев на Дальний Восток, в Республику Бурятия и Республику Карелия осенью 2018 года, в ходе которой главы общин смогли увидеть условия жизни и ведения сельского хозяйства в разных российских регионах, пообщаться с местными фермерами, задать вопросы представителям региональной власти", – говорится в сообщении.

Глава общины из Бразилии Авраам Калугин, получивший гражданство, рассказал, что планирует переехать в Приморье с семьей в 2020 году, заняться сельским хозяйством.