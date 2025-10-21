Защита несовершеннолетних и борьба с ботами: в России могут сделать вход в интернет через «Госуслуги»

Экономист, доцент кафедры информационного менеджмента Университета «Синергия» Максим Шошин сообщил, что Россия с высокой вероятностью может ввести обязательную идентификацию через портал «Госуслуги» для доступа в интернет.
Инициатива подтверждения возраста для просмотра материалов 18+ ранее уже звучала от члена Общественной палаты РФ Романа Машарова, что указывает на актуальность этой темы в повестке цифровой политики России.
По словам эксперта, технически интеграция системы доступа к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуема. Шошин оценивает вероятность внедрения такой системы в 2025–2026 годах как высокую.
Среди преимуществ системы эксперт называет защиту несовершеннолетних от нежелательного контента, борьбу с ботами и фейковыми аккаунтами и формирование более ответственного поведения в сети.
В то же время противники инициативы указывают на риск потери анонимности и приватности пользователей, потенциальные катастрофические последствия утечки персональных данных и сложность и затратность реализации системы.
Если говорить о международной практике, подобные случаи уже имеют месть быть за границей, сообщает Шошин. В Великобритании, где с 25 июля 2025 года вступили в силу положения закона о безопасности в интернете, обязывающие платформы внедрить системы проверки возраста. Также эксперт напомнил о китайской системе фильтрации интернет-контента — «Великий китайский файрвол».
Напомним, на портале «Госуслуги» появилась новая функция «Доверенный контакт», которая поможет усилить защиту личного кабинета от мошенников.