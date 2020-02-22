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Защита обвиняемого во взяточничестве экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова заявила о пытках

Новости. Общество
14:58, 23 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Экс-министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов рассказал, что после задержания ему не давали есть и пить, не отпускали в туалет, а затем пристегнули наручниками к больничной кровати.

В пятницу, 21 февраля, Верховный суд Карелии оставил без изменений решение горсуда Петрозаводска об аресте бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова и экс-заместителя гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека. Оба фигуранта уголовного дела о взятке оставлены под стражей. Защита обвиняемых добивалась избрания для Кайдалова и Волчека меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

В период проведения заседания Алексей Кайдалов находился в СИЗО. Обвиняемого не стали доставлять в суд. Экс-министр был доступен по видеосвязи. Картинку из следственного изолятора вывели на установленный в зале суда экран. Чиновник выступал, находясь за решеткой.

На заседании Верховного суда Карелии защита бывшего главы регионального Минтранса заявила о пытках, применяемых к экс-министру. Сам Кайдалов в процессе судебных прений в деталях рассказал о событиях, которые произошли с ним в первые часы после ареста.

Кайдалов рассказал, как его пристегивали наручниками к кровати, не пускали в туалет.

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Комментарии

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кир
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