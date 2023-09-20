Защита осужденного экс-гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии обжаловала приговор

Адвокаты осужденного за дачу взятку Ивана Новикова и его подельника Акифа Керимова обжаловали приговоры.

Андрей Закатов, защитник бывшего генерального директора Карельского экологического оператора Ивана Новикова, признанного виновным в даче взятки в 200 тысяч рублей сотруднику «Единого расчетного центра Карелии» (ЕИРЦ), намерен добиваться менее сурового приговора. Напомним, Новикова приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Жалобу подал в Верховный суд Карелии и Анатолий Парфенчиков, адвокат бывшего подчиненного Новикова Акифа Керимова, работавшего в регоператоре юристом.

Подробности знает «МК в Карелии».