Новости

Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России

13:30

В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября

13:00

Секретарь Генсовета ЕР Якушев: В отремонтированных школах у детей растет интерес к учебе

12:30

В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья

12:00

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях

12:00

Проект молодого педагога из Карелии победил на всероссийском форуме

11:30

Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре

11:00

Спасатели нашли пропавшего в Карелии 70-летнего байдарочника

10:30

В Карелии мать и дочь стали жертвами и пособницами мошенников

10:00

Назван возможный претендент на пост полпреда президента в СЗФО

09:30

В Петрозаводске на месте кафе «Парижанка» открылся ресторан «Кипарис»

09:00

Петрозаводчанин рассказал, как горожане спасали сбитого на самокате восьмилетнего ребенка

08:00

В сельских школах Карелии 1 сентября заработают агроклассы

07:00

С 2026 года такси в России может подрожать на 30-40 процентов из-за перехода на отечественные автомобили

00:10

В Кондопожском районе сбили второго за день пешехода

21:15

В Карелии планируют снять 16 кинопроектов

21:00

Новые места обитания редких видов растений выявлены в национальном парке «Воттоваара»

20:45

Приставы Карелии взыскали свыше 630 млн рублей алиментов в пользу детей

20:30

В Петрозаводске пройдет первый музыкальный фестиваль «Голос Города»

19:15

Программу для любителей спорта подготовили в День Лахденпохского района

19:15

Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га

18:50

На Лесном проспекте в Петрозаводске возможно ограничение движения

18:30

Важную для жителей дорогу начали строить в поселке на севере Карелии

18:10

В карельской деревне Койриноя вывезли отходы форели

17:45

На трассе «Кола» в Карелии насмерть сбили пешехода

17:36

Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 1,8 млн рублей

17:30

Дуэт «Корела» из Санкт-Петербурга выступит на юбилее Лахденпохского района

17:05

Небольшой дождь и до +16°С: какая погода ожидается в Карелии 30 августа

17:00

Семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района

16:50

Более 50 субботников Всероссийской акции «Вода России» провели неравнодушные граждане в Карелии

16:30

Власти Беломорского округа и депутаты определились с источником средств на ремонт аварийного моста в Колежме

16:10

«Призрачному гонщику» из Петрозаводска грозит до 5 лет тюрьмы за угон питбайка

15:50

Новый дом в ЖК «Talojarvi» - успейте забронировать бесплатно

15:30

Житель Кондопоги получил 10 лет колонии за убийство и кражу

15:15

В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

14:57

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

14:30

В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

14:20

Автобус №18 в Петрозаводске временно изменит маршрут

14:00

В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

13:30

Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

13:00

Жители Северо-Запада чаще оформляли ипотеку в июле: Сбер зафиксировал рост к июню на 20%

12:40

В России установили длительность школьного дня

12:20

«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

12:00

В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

11:40

1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

11:30

В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

11:20

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

00:10
Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре
Сегодня 11:00 Общество
Поделиться

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов, которые затронут разные сферы жизни.

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством, также россиян ждут изменения в системе образования и ограничения в интернете. Рассказываем о значимых изменениях.

Борьба с мошенничеством

Банки теперь обязаны предоставлять клиентам возможность выбрать «вторую руку» — человека, который сможет блокировать подозрительные операции. Это поможет защитить пожилых людей и подростков. Также вводится «период охлаждения» для потребительских кредитов: при сумме от 50 до 200 тысяч рублей деньги можно получить через 4 часа, а при сумме свыше 200 тысяч — через двое суток. Это позволит отказаться от кредита, если он был оформлен под влиянием мошенников. Кроме того, следователи смогут замораживать подозрительные операции на срок до 10 суток.

Изменения в образовании

Правительство теперь может регулировать количество платных мест в вузах, сильнее всего сокращения коснутся «экономика» и «юриспруденция». Выпускники колледжей не смогут поступить в вуз без ЕГЭ, если выбранная специальность не совпадает с профилем колледжа. В школах добавлен третий час истории в неделю, а обществознание убрали для 6–7 классов. В первом классе отменены контрольные работы. Также начинается эксперимент по оценке поведения школьников в 1–8 классах в семи регионах. В эксперименте примут участие 84 школы из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.

Ограничения в интернете

Вводится запрет на рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими, включая Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Штрафы составят от 2 до 500 тысяч рублей. За поиск экстремистских материалов через VPN грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Важно, что случайный переход или просто использование VPN не наказываются. Также запрещена реклама VPN-сервисов: штрафы для граждан — до 80 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Социальные изменения

Увеличится пособие по беременности и родам для студенток, теперь оно рассчитывается исходя из прожиточного минимума региона, а не стипендии. В среднем выплата составит около 90 тысяч рублей. Запрещена пропаганда чайлдфри в фильмах. Таким лентам не будут выдавать прокатные удостоверения. Иноагентам запрещено проводить просветительские мероприятия.

Другие изменения

Для мигрантов повышаются пошлины за патенты и разрешения на работу. В Москве и области стартует эксперимент по обязательной регистрации мигрантов через приложение с отслеживанием геолокации.

Также вводятся новые правила медосвидетельствования на опьянение: интервал между продувками увеличен до 25 минут.

Обсудить (0)
Семья из Карелии стала лучшей многодетной семьей России
13:30 Общество
13:30 Общество
В Карелии запретили продажу алкоголя 1 сентября
13:00 Общество
13:00 Общество
Секретарь Генсовета ЕР Якушев: В отремонтированных школах у детей растет интерес к учебе
12:30 Политика
12:30 Политика
В России выявили второй случай лихорадки чикунгунья
12:00 Общество
12:00 Общество
В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей в автомобилях
12:00 Общество
12:00 Общество
