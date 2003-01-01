Защита от мошенников, изменения в образовании и ограничения в интернете: какие законы вступают в силу в сентябре

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов, которые затронут разные сферы жизни.

Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством, также россиян ждут изменения в системе образования и ограничения в интернете. Рассказываем о значимых изменениях.

Борьба с мошенничеством

Банки теперь обязаны предоставлять клиентам возможность выбрать «вторую руку» — человека, который сможет блокировать подозрительные операции. Это поможет защитить пожилых людей и подростков. Также вводится «период охлаждения» для потребительских кредитов: при сумме от 50 до 200 тысяч рублей деньги можно получить через 4 часа, а при сумме свыше 200 тысяч — через двое суток. Это позволит отказаться от кредита, если он был оформлен под влиянием мошенников. Кроме того, следователи смогут замораживать подозрительные операции на срок до 10 суток.

Изменения в образовании

Правительство теперь может регулировать количество платных мест в вузах, сильнее всего сокращения коснутся «экономика» и «юриспруденция». Выпускники колледжей не смогут поступить в вуз без ЕГЭ, если выбранная специальность не совпадает с профилем колледжа. В школах добавлен третий час истории в неделю, а обществознание убрали для 6–7 классов. В первом классе отменены контрольные работы. Также начинается эксперимент по оценке поведения школьников в 1–8 классах в семи регионах. В эксперименте примут участие 84 школы из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.

Ограничения в интернете

Вводится запрет на рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими, включая Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Штрафы составят от 2 до 500 тысяч рублей. За поиск экстремистских материалов через VPN грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Важно, что случайный переход или просто использование VPN не наказываются. Также запрещена реклама VPN-сервисов: штрафы для граждан — до 80 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Социальные изменения

Увеличится пособие по беременности и родам для студенток, теперь оно рассчитывается исходя из прожиточного минимума региона, а не стипендии. В среднем выплата составит около 90 тысяч рублей. Запрещена пропаганда чайлдфри в фильмах. Таким лентам не будут выдавать прокатные удостоверения. Иноагентам запрещено проводить просветительские мероприятия.

Другие изменения

Для мигрантов повышаются пошлины за патенты и разрешения на работу. В Москве и области стартует эксперимент по обязательной регистрации мигрантов через приложение с отслеживанием геолокации.

Также вводятся новые правила медосвидетельствования на опьянение: интервал между продувками увеличен до 25 минут.