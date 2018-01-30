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Новости. Общество
16:41, 30 Января 2018

Защита просит оправдать Нелидова и Романова

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Адвокаты Андрея Нелидова и Ивана Романова попросили городской суд Петрозаводска оправдать подзащитных по делу о получении взяток и посредничестве при получении взяток.

Прения защиты начались в понедельник и завершились во вторник.

"Я думаю, что решать вопрос о том, стоит ли назначать такое наказание, о котором говорил государственный обвинитель, в первую очередь вам предстоит в совещательной комнате решить вопрос, а правильно ли дана квалификация действиям, которые совершил мой подзащитный? И можно ли, согласно этим действиям, признать его вообще виновным. А если признавать, то в совершении какого деяния?" – обратился к суду адвокат Алексей Соловьев.

Соловьев в своем выступлении на прениях отметил, что "противоречивость и непоследовательность предъявленного обвинения – на лицо".

Адвокат пояснил, что Нелидов не получал взятку, а брал деньги, которые предназначались ООО "ЛВК "Петровский". Главный свидетель по делу – Татьяна Астратенок – в телефонных разговорах с разными людьми и во время показаний в суде не единожды называла передачу денег "арендными платежами".

Кроме того, защита Нелидова также добавила, что Астратенок "действовала по легенде" и по рекомендациям спецслужб, неоднократно общаясь с оперативниками ФСБ.

"С учетом доводов, приведенных стороной защиты, доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела и исследованных в судебном заседании, я считаю, что действия моего подзащитного необоснованно квалифицированы, как "получение взятки" и прошу в отношении него постановить оправдательный приговор по ч.6 ст. 290 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал Соловьев.

Нелидов также решил участвовать в прениях. В суде он высказал свою точку зрения, как квалифицировать его действия, которые гособвинение инкриминирует ему как преступление.

"Состав преступления ничем не подтверждён", - сказал он. По словам Нелидова, он сожалеет, что решил брать деньги для ЛВК "Петровский".

"Я вовсе не оцениваю свои действия как абсолютно правильные и безошибочные... Я очень прошу вас оценить не только объективные факторы, которые как юрист вы будете оценивать с точки зрения судьи, который имеет некую методику. Но и по человеческому принципу", - сказал Нелидов.

Адвокат Дмитрий Ильин в своем выступлении также попросил оправдать Нелидова по данной статье уголовного кодекса.

Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях попросил суд оправдать своего подзащитного  в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее гособвинение потребовало назначить экс-директору музея "Кижи" Андрею Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. С учетом того, что Романов осужден на 20 лет за педофилию, она попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

По версии следствия, Нелидов при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток свыше 4,6 млн рублей. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Нелидов и Романов отрицают свою вину в получении взяток, заявив, что деньги являлись возвратом инвестиций Романова и его партнеров после реконструкции входной зоны на острове Кижи.

Андрей Нелидов возглавил музей "Кижи" в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.

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Комментарии

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баян
2018-01-30 18:09:51
ну почему вы считаете всех дураками?Слушать вас противно "невинные вы наши"Жадность вас сгубила все мало
кир
2018-01-30 17:08:34
Защита деньги осваивает.
циник
2018-01-30 17:31:45
кир, Плюсую. У Романова вроде уже заканчиваются.
dgin
2018-01-30 17:00:37
И эти воришки о свободе мечтают , да видно не видать им её уже.
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