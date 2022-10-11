Защититься от опасных клещей заблаговременно предлагают жителям столицы Карелии

В городской поликлинике №1 Петрозаводска открыли запись на плановую вакцинацию от клещевого энцефалита.

Петрозаводчан приглашают записаться на прививку от клещевого энцефалита в первой городской поликлинике города. Об этом сообщили в официальном паблике поликлиники.

Медики напомнили, что плановую прививку стандартно проводят до сезона активности членистоногих — зимой или ранней весной. Вакцинация проводится платно, с 13.00 до 13.30 ежедневно. Желающим необходимо записаться заранее по телефонам:



— 78-40-40, 67-09-33 (улица Свердлова, 20);

— 67-13-28, 75-57-22 (Лесной проспект, 40).

Вакцинируют в поликлинике отечественным препаратом Энцевир.

В поликлиники рассказали, что для формирования иммунитета к укусу клеща необходимы две дозы прививки с интервалом в 1 месяц. Через две недели после второй дозы препарата формируется стойкий иммунинтет к клещевому инцефалиту. Чтобы выработать полноценный иммунитет, который будет действовать до трех лет, необходима третья доза вакцины. Ревакцинация проводится каждый три года.