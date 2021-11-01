Защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

В Карелии 309 человек претендуют на единовременную выплату от Пенсионного фонда, сообщили в правительстве республики.

Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей — единовременная выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

В Карелии, по данным Пенсионного фонда, проживает 309 человек, имеющих право на такую выплату.

Единовременная выплата без заявления будет выплачена в ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

По вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (8142) 79-59-41 и 8 (8142) 79-54-07.