Защитники инструкторов лагеря Сямозеро обратились за помощью в программу «Человек и закон»

Друзья и родные молодых инструкторов, получивших реальные сроки за гибель 14 детей на Сямозере в Карелии, решили бороться с несправедливым, по их мнению, приговором.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в соцсети появилась группа «Несправедливый суд по Павлу Ильину». Паблик создали друзья осужденного по сямозерскому делу 26 -летнего Павла Ильина, чтобы помочь ему и его семье. А жители поселка Кончезеро готовы собрать подписи в поддержку второго инструктора лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» 25-летнего Валерия Круподерщикова. Молодые люди 11 сентября получили 11 колонии на двоих. Они должны выплатить 54 млн рублей за моральный вред.

«Подали заявку в программу "Человек и закон". Написали письмо Эдуарду Петрову, автору и ведущему программы «Расследование Эдуарда Петрова» («Честный детектив»)», - сообщили авторы группы в защиту Павла Ильина.

К кому еще обратились народные защитники инструкторов и подали ли их адвокаты апелляции на приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой, читайте в «МК в Карелии».