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Защитники памятника Яше Степанову: «Мы против того, чтобы памятник стоял у дороги, где грязь и помойка»

Новости. Общество
11:31, 03 Июля 2023
фото: Сергей Другов/МК в Карелии

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Жители Петрозаводска обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации из-за установки памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», защитники памятника 18-летнему солдату, погибшему в 1941 году при обороне Петрозаводска, не одобрили новое место установки памятного знака. Старый памятник снесли в Каменном бору при строительстве детского сада. Новый памятный знак власти города решили поставить у дороги. Прямо на въезде в детский сад есть голый пятачок земли. Слева от него шумное Ключевское шоссе и железная дорога, по которой грохочут поезда. Именно на этом пустыре власти города предлагают поставить новый памятник Якову Степанову.

По словам горожан, это неудачное место, этически не подходящее для воинского монумента. Из-за неправильно сделанной канализации в перелеске у дороги скапливаются зловонные воды. Горожане каждый год собирают десятки мешков с мусором. Многие обходят это место стороной.

«Мы против того, чтобы памятник стоял у дороги, где грязь и помойка», – возмущается Раиса Няппинен.

Подробнее читайте в «Московском комсомольце в Карелии».

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