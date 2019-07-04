Заседание Синода РПЦ впервые пройдет в Карелии

Заседание Священного Синода Русской православной церкви впервые пройдет в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре 9 июля.

Об этом сообщил руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.



"С 8 по 11 июля состоится ежегодный визит святейшего патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдет очередное заседание Священного Синода", – сказал Волков.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7-11 июля посетит острова Коневец и Валаам в Карелии. В Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре он совершит Божественную литургию и великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы, пишет издание "РИА Новости".



В день памяти основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля), предстоятель Русской церкви возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.