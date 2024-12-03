Заслуженное признание: карельские медики вошли в число лучших специалистов на конференции Российского общества неонатологов

Конференция прошла в рамках Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии».

Лучшие врачи и медсестры названы на конференции Российского общества неонатологов, которая прошла в рамках Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии», сообщили в паблике Минздрава Карелии.

Среди лучших — специалисты Республиканского перинатального центра. В номинации «Наставник года» отмечена главный неонатолог Карелии, заместитель главного врача РПЦ по неонатологии Инесса Мебелова. В номинации «Лучший врач-неонатолог» — Лариса Андреева, в номинации «Лучшая неонатальная медицинская сестра» — Елена Павлюк.

«Поздравляем! Это заслуженное признание!», — отметили в источнике.