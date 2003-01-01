Заслуженного учителя из Карелии наградили почетным знаком

Жительницу Сегежского округа отметили за вклад в развитие гражданского общества.
Валентину Синицыну наградили почетным знаком «За вклад в развитие гражданского общества». Администрация Сегежского округа поздравила Валентину Михайловну с наградой.
— Желаем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья! Благодарим за плодотворную работу на благо Сегежского округа! — говорится в сообщении.
Валентина Михайловна оставила значительный след в образовании и общественной жизни не только Сегежи, но и Петрозаводска, а также Пряжи.
Валентина Михайловна — первый руководитель женской организации «Сегежанка» и почетный житель Сегежского района. За многолетнюю работу она получила множество наград, среди которых и Заслуженный учитель школы КАССР, Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения РСФСР и СССР, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» ГКФТ России.