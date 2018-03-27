Заслуженный артист Карелии призвал перенести "Онежскую маску" из-за трагедии в Кемерово

Преподаватель Петрозаводской государственной консерватории, заслуженный артист Республики Карелия Александр Овчинников призвал номинантов "Онежской маски" перенести церемонию награждения в связи с трагедией в Кемерово, где погибли более 60 человек.

Сегодня вечером в Национальном театре Карелии пройдет церемония награждения лауреатов Высшей республиканской театральной премии "Онежская маска".

Заслуженный артист Карелии Александр Овчинников, который преподает в Петрозаводской государственной консерватории дисциплину "Мастерство актера", опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" эмоциональный пост, в котором попросил номинантов на премию (многие номинанты, как правило, участвуют в подготовке театрального праздника), перенести мероприятие на другой день в связи с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

"Люди, коллеги, остановитесь!!!

Ну не хватает ума, такта, смелости, я не знаю, чего, оргкомитету "Онежской маски" понять, что проводить это мероприятие в дни такой человеческой трагедии не просто нелепо, не тактично, а просто БЕСЧЕЛОВЕЧНО, но вы, актеры, люди, которые каждый вечер выносят на сцену человеческие трагедии, вы то должны это понимать!!!

Какая, [к черту], "Онежская маска" !?... Погибли сотни детей!!! И вы пойдете 27 марта на шоу просто потому, что в стране официально не объявлен траур!? Или действительно престиж местечковой премии и признание республиканского театрального сообщества стал для вас столь необходимым, не смотря ни на что?

Номинанты, перенесите мероприятие!!! Проявите такт и сострадание. Ведь это так близко РУССКОМУ АКТЕРУ", - написал Овчинников.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, погибли 67 человек. При этом очевидцы случившегося утверждают, что погибших в разы больше. В эти минуты в Кемерово проходит стихийный митинг.