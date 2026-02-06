Заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко выступит в Петрозаводске

Виктор Дукальтетенко, Заслуженный артист России, 8 февраля в 15:00 выступит с концертом в Музыкальном колледже имени К.Э. Раутио. Выступление посвящено 100-летию со дня рождения Анатолия Шалаева.
Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио приглашает на концерт «Какая песня без баяна», посвященный 100-летию со дня рождения Анатолия Шалаева.
Главным гостем вечера станет Виктор Дукальтетенко — виртуозный и разносторонний артист, Заслуженный артист России, лауреат престижных международных конкурсов в Германии и Италии.
Выпускник Ленинградской консерватории, он объехал с концертами всю страну — от Вильнюса до Камчатки — и выступал на самых известных сценах: в Концертном зале имени Чайковского в Москве, в залах Петербургской филармонии и Мариинского театра.
Его репертуар необыкновенно широк: от музыки барокко до сочинений современных композиторов, а также народная и эстрадная музыка.
Концерт состоится 8 февраля в 15:00.
Место: Концертный зал Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио (ул. Советская, 44).
Вход свободный.
Ранее мы сообщали, что Городской дом культуры подготовил программу юбилейного фестиваля «Гиперборея — 2026».