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Заслуженный деятель искусств Карелии Борис Поморцев отмечает сегодня 90-летний юбилей

Новости. Общество
14:28, 11 Марта 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Глава республики Артур Парфенчиков поздравил народного художника России Бориса Николаевича Поморцева с 90-летним юбилеем.

Артур Парфенчиков поздравил с 90-летним юбилеем народного художника России, лауреата государственной премии Карелии, Почетного члена Академии художеств России Бориса Николаевича Поморцева.

«Эти две картины Бориса Поморцева мне особенно близки. „Нюхча“ и „Субботний день“. От них тепло на душе, словно вернулся в детство, когда бегал по деревне босиком, — рассказал про опубликованные на своей странице в соцсети картины мастера Артур Парфенчиков, — удивляюсь, как художник, родившийся на другом конце нашей страны, почувствовал Карелию. И полюбил ее. Наверное, поэтому и сумел так точно передать красоту нашего русского севера».

Глава Карелии напомнил, что благодаря Борису Поморцеву красоту Карелии оценили далеко за пределами нашего края — выставки его работ успешно проходили во многих странах мира.

«Уважаемый Борис Николаевич, с юбилеем вас! Крепкого здоровья, благополучия и вдохновения! Спасибо за ваше творчество и талант!» — поздравил мастера Артур Парфенчиков.

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