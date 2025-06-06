Заслуженный художник России Важа Окиташвили представит персональную выставку для жителей Петрозаводска

Известный грузинский живописец посетит столицу на Онего по приглашению главы карельского отделения Союза художников Бадри Топурии.

20 июля в 18:00 в петрозаводской арт-галерее «Sub Культура» состоится открытие выставки заслуженного художника России Важи Окиташвили «Маэстро Цвета», сообщили в группе события.

На вернисаже будут представлены наиболее яркие произведения живописи и графики, выполненные в уникальном авторском стиле.

Стоит отметить, что мастер приедет в столицу Карелии по приглашению председателя регионального отделения Международного союза педагогов-художников Бадри Топурии.

Прийти и полюбоваться творениями известного грузинского пейзажиста горожане смогут до 10 августа.

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